«Наш мозг нуждается не в глюкозе, а прежде всего в полезных жирах, которые содержатся в рыбе и морепродуктах»
В программе «Полезное Радио» мы пообщались с Валерием Полуновским, генетиком, молекулярным биологом, руководителем отдела разработки MyGenetics
«Наш мозг нуждается не в глюкозе, а прежде всего в полезных жирах, которые содержатся в рыбе и морепродуктах»
«Генетика вашей продуктивности. Как ДНК-тест поможет улучшить работу мозга, снизить уровень стресса и быть максимально эффективным в любом деле и в любом возрасте» – так звучит тема программы на Радио «Комсомольская правда».
Все подробности вы услышите в записи программы.