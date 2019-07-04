СЕГОДНЯ 06:03 2019-07-04T07:38:26+03:00

«Наш мозг нуждается не в глюкозе, а прежде всего в полезных жирах, которые содержатся в рыбе и морепродуктах» 00:00 00:00

«Генетика вашей продуктивности. Как ДНК-тест поможет улучшить работу мозга, снизить уровень стресса и быть максимально эффективным в любом деле и в любом возрасте» – так звучит тема программы на Радио «Комсомольская правда».

Все подробности вы услышите в записи программы.