2019-07-04T07:38:26+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Наш мозг нуждается не в глюкозе, а прежде всего в полезных жирах, которые содержатся в рыбе и морепродуктах»

Валерий Полуновский, генетик, молекулярный биолог, руководитель отдела разработки MyGenetics.Валерий Полуновский, генетик, молекулярный биолог, руководитель отдела разработки MyGenetics.

В программе «Полезное Радио» мы пообщались с Валерием Полуновским, генетиком, молекулярным биологом, руководителем отдела разработки MyGenetics

«Наш мозг нуждается не в глюкозе, а прежде всего в полезных жирах, которые содержатся в рыбе и морепродуктах»

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«Генетика вашей продуктивности. Как ДНК-тест поможет улучшить работу мозга, снизить уровень стресса и быть максимально эффективным в любом деле и в любом возрасте» – так звучит тема программы на Радио «Комсомольская правда».

Все подробности вы услышите в записи программы.

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