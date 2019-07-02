2019-07-02T07:54:36+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

С ней не затопишь соседей: «Современная гидроизоляция может держать воду несколько недель»

Юрий Викторович Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».Юрий Викторович Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».

В программе «Школа ремонта» мы пообщались с представителем «Завод «Оберег» о современных видах гидроизоляции

С ней не затопишь соседей: «Современная гидроизоляция может держать воду несколько недель»

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Как правильно выбрать гидроизоляцию, в каких местах её необходимо применять, какие советы можно дать при строительстве загородного дома?

В студии Радио «Комсомольская правда» Юрий Егоров, представитель «Завод «Оберег».

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