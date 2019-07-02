С ней не затопишь соседей: «Современная гидроизоляция может держать воду несколько недель»
В программе «Школа ремонта» мы пообщались с представителем «Завод «Оберег» о современных видах гидроизоляции
С ней не затопишь соседей: «Современная гидроизоляция может держать воду несколько недель»
Как правильно выбрать гидроизоляцию, в каких местах её необходимо применять, какие советы можно дать при строительстве загородного дома?
В студии Радио «Комсомольская правда» Юрий Егоров, представитель «Завод «Оберег».