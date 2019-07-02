СЕГОДНЯ 06:03 2019-07-02T07:54:36+03:00

С ней не затопишь соседей: «Современная гидроизоляция может держать воду несколько недель» 00:00 00:00

Как правильно выбрать гидроизоляцию, в каких местах её необходимо применять, какие советы можно дать при строительстве загородного дома?

В студии Радио «Комсомольская правда» Юрий Егоров, представитель «Завод «Оберег».