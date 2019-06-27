СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-27T09:49:07+03:00

В нашей студии Анна Баранова, генеральный директор команды и пресс-атташе Дмитрий Кондратьев.

Игорь Чугайнов: «Самое страшное в этой ситуации впасть в панику и набирать игроков лишь бы кого-нибудь» 00:00 00:00

Как проходит формирование новой команды, какие задачи сейчас стоят перед коллективом, каким образом ФК «Новосибирск» планирует вернуть болельщиков на трибуны?

Все подробности в записи программы.