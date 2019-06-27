Игорь Чугайнов: «Самое страшное в этой ситуации впасть в панику и набирать игроков лишь бы кого-нибудь»
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с руководством и тренером футбольного клуба «Новосибирск»
Игорь Чугайнов: «Самое страшное в этой ситуации впасть в панику и набирать игроков лишь бы кого-нибудь»
Как проходит формирование новой команды, какие задачи сейчас стоят перед коллективом, каким образом ФК «Новосибирск» планирует вернуть болельщиков на трибуны?
Все подробности в записи программы.