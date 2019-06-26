5886 – заветное число для кандидата в мэры Новосибирска

26 Июнь 05:17 2019-06-27T08:45:05+03:00

«Нельзя превращать выборы в игру» - председатель Избиркома Новосибирской области Ольга Благо ответила на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В Новосибирске начинается избирательная гонка. Уже около десяти человек заявили о намерении баллотироваться в мэры. О том, что нужно для выдвижения, рассказала председатель облизбиркома Ольга Благо.

- Предусмотрено два способа выдвижения: это самовыдвижение, когда гражданин лично принимает решение, либо выдвижение избирательными объединениями - политическими партиями. Если гражданин решил баллотироваться в порядке самовыдвижения, у него есть дополнительная обязанность: помимо тех документов, которые он предоставляет для регистрации, собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Количество подписей у нас составляет 5,5% от общего числа избирателей. То есть 5886 подписей, - сказала Ольга Анатольевна в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Подробнее – в записи программы.