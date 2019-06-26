2019-06-27T08:45:05+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

5886 – заветное число для кандидата в мэры Новосибирска

Ольга Благо ответила на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Ольга Благо ответила на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо ответила на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

«Нельзя превращать выборы в игру» - председатель Избиркома Новосибирской области Ольга Благо ответила на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В Новосибирске начинается избирательная гонка. Уже около десяти человек заявили о намерении баллотироваться в мэры. О том, что нужно для выдвижения, рассказала председатель облизбиркома Ольга Благо.

- Предусмотрено два способа выдвижения: это самовыдвижение, когда гражданин лично принимает решение, либо выдвижение избирательными объединениями - политическими партиями. Если гражданин решил баллотироваться в порядке самовыдвижения, у него есть дополнительная обязанность: помимо тех документов, которые он предоставляет для регистрации, собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Количество подписей у нас составляет 5,5% от общего числа избирателей. То есть 5886 подписей, - сказала Ольга Анатольевна в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Подробнее – в записи программы.

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Говорит Новосибирск

Тема: «Системность в работе, нацеленность на результат, желание добиваться поставленных целей — это присутствует у меня, как у кандидата на пост мэра Новосибирска»

В студии: Денис ТАБАКОВ
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