Главный по новосибирским светофорам – на вопросы отвечает руководитель ГЦОДД

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-25T11:20:07+03:00

Дорожные знаки, разметка, светофоры, платные парковки – чем занимается - Городской центр организации дорожного движения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Новое подразделение в мэрии Новосибирска действует не так давно. Его в эфире Радио «Комсомольская правда» представил руководитель Андрей Романцов:

- Городской центр организации дорожного движения решено было организовать в апреле 2018 года на базе двух организаций. Это Городской центр организации дорожного движения и муниципальное казенное учреждение «Горсвет». Теперь новыми функциями ГЦОДД являются повседневное управление деятельностью коммунальных и муниципальных служб по содержанию дорожной сети, поддержанию освещения улиц. Это знаковое хозяйство, это нанесение дорожной разметки, это, соответственно, светофорное хозяйство, это платное парковочное пространство, это площадки по хранению нестационарных объектов улично-дорожной сети.

В прямом эфире Андрей Романцов и руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков ответили на вопросы слушателей о нарушениях на улице Стасова, о разворотах на улице Тополевой, о въезде на Бугринский мост.

Подробно – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).