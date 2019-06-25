«Переход на эскроу-счета не решит проблему прежних обманутых дольщиков, но родит новых»
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Сергеем Николаевым, независимым аналитиком рынка недвижимости.
«Переход на эскроу-счета не решит проблему прежних обманутых дольщиков, но родит новых»
Итоги мая-июня на рынке недвижимости, какова готовность новосибирских застройщиков к переходу на эскроу-счета и актуальность рейтингов в новых условиях?
Этим вопросам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.
Все подробности в записи программы.