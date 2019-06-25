2019-06-25T07:49:15+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Переход на эскроу-счета не решит проблему прежних обманутых дольщиков, но родит новых»

Вместе с Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.Вместе с Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Сергеем Николаевым, независимым аналитиком рынка недвижимости.

«Переход на эскроу-счета не решит проблему прежних обманутых дольщиков, но родит новых»

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Итоги мая-июня на рынке недвижимости, какова готовность новосибирских застройщиков к переходу на эскроу-счета и актуальность рейтингов в новых условиях?

Этим вопросам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.

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Говорит Новосибирск

Тема: «Системность в работе, нацеленность на результат, желание добиваться поставленных целей — это присутствует у меня, как у кандидата на пост мэра Новосибирска»

В студии: Денис ТАБАКОВ
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