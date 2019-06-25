СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-25T07:49:15+03:00

Вместе с Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.

«Переход на эскроу-счета не решит проблему прежних обманутых дольщиков, но родит новых» 00:00 00:00

Итоги мая-июня на рынке недвижимости, какова готовность новосибирских застройщиков к переходу на эскроу-счета и актуальность рейтингов в новых условиях?

Этим вопросам был посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.