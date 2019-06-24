2019-06-24T15:39:46+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Системность в работе, нацеленность на результат, желание добиваться поставленных целей — это присутствует у меня, как у кандидата на пост мэра Новосибирска»

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с кандидатом на пост мэра Новосибирска от партии ЛДПР, Евгением Лебедевым.На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с кандидатом на пост мэра Новосибирска от партии ЛДПР, Евгением Лебедевым.

В программе «Открытая трибуна» мы поговорили о том, с какой программой идёт на выборы мэра Новосибирска Евгений Лебедев

«Системность в работе, нацеленность на результат, желание развиваться и добиваться поставленных целей — это присутствует у меня, как у кандидата на пост мэра Новосибирска»: о предстоящих выборах главы города мы поговорили с Евгением Лебедевым

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Все подробности в записи программы.

Справка КП:

Лебедев Евгений Владимирович, депутат Совета депутатов города Новосибирска, родился 9 ноября 1978 года.

В 1995 году, после окончания школы, поступил в Томское Высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи. После увольнения из рядов вооруженных сил РФ продолжил образование. В 2004 году окончил Новосибирский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция» и в 2013 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2009 году был приглашен в Кузбасский консультационный центр исполнительным директором. Также в 2009 году начал и политическую деятельность, с должности заместителя координатора регионального отделения ЛДПР.

С 2011 года по настоящее время – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Савельева Д.И. по работе в Новосибирской области. С 2013 по 2017 руководитель Новосибирского регионального отделения политической партии ЛДПР.

С сентября 2015 года избран от партии ЛДПР депутатом Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 2 (Дзержинский район), руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов города Новосибирска.

Офицер запаса. Награжден медалями Министерства обороны РФ, наградами Новосибирской области и города Новосибирска.

Женат, воспитывает дочь.

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