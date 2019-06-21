2019-06-24T06:57:00+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Молоко из пальмового масла стоит, как натуральное»

Эксперт считает, что половина молока в Новосибирске - фальсификат.Эксперт считает, что половина молока в Новосибирске - фальсификат.Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие россияне ищут продукты со скидками. Уступают ли они в качестве? Комментирует директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов

«Дешевый товар может быть качественней» - выясняем, стоит ли покупать товары по акциям. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Многие россияне выбирают продукты со скидками. Не рискуем ли мы получить таким образом некачественный товар? Если говорить о продуктах питания, то вот – комментарий директора Сибирского федерального центра оздоровительного питания Якова Новоселова:

- На самом деле, цена и качество продуктов между собой не связаны практически никак. Обратите внимание, у нас сегодня на прилавках все молоко стоит по 60 рублей. Плюс-минус. Из них половина молока - это фальсификаты из пальмового масла, но продаются они по таким же ценам. Поэтому цена зависит только от того, как ее установит магазин.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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