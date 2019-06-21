«Молоко из пальмового масла стоит, как натуральное»

21 Июнь 05:33 2019-06-24T06:57:00+03:00

«Дешевый товар может быть качественней» - выясняем, стоит ли покупать товары по акциям. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Многие россияне выбирают продукты со скидками. Не рискуем ли мы получить таким образом некачественный товар? Если говорить о продуктах питания, то вот – комментарий директора Сибирского федерального центра оздоровительного питания Якова Новоселова:

- На самом деле, цена и качество продуктов между собой не связаны практически никак. Обратите внимание, у нас сегодня на прилавках все молоко стоит по 60 рублей. Плюс-минус. Из них половина молока - это фальсификаты из пальмового масла, но продаются они по таким же ценам. Поэтому цена зависит только от того, как ее установит магазин.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».