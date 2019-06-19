СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-19T10:36:11+03:00

В премьер-лигу через 10 лет: футбольный клуб «Новосибирск» рассчитывает к 2030 году выйти в РПЛ 00:00 00:00

В программе «Говорит Новосибирск» обсуждаем первые заявления руководства нового футбольного клуба из столицы Сибири.

ФК «Новосибирск» рассчитывает к 2030 году выйти в премьер-лигу. Об этом сообщила генеральный директор новой команды Анна Баранова. На первом этапе стоит задача выиграть зону «Восток» первенства Профессиональной футбольной лиги. К 2026 году планируется завершить реконструкцию действующего стадиона «Спартак» или построить новую арену.

При клубе также создадут академию футбола более чем на 300 детей.

Напомним в начале июня власти отказались от финансовой поддержки частного футбольного клуба Сибирь в связи с «неэффективным управлением» и решили создать новый городской клуб — Новосибирск. Стоит отметить, название команды может изменится.