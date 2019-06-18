СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-18T09:42:08+03:00

Выбираем пропитку для дерева: специалисты дают советы по выбору защитного состава 00:00 00:00

В программе «Школа ремонта» мы пообщались с Юрием Егоровым, представителем новосибирской компании «Оберег».

Компания «Оберег» известная в России производитель защитных и декоративных покрытий. Это программа адресована, прежде всего тем, кто собирается привести в порядок свою дачу, коттедж. Лето - время когда многие задумываются о покраске деревянных поверхностей.

Что должны знать потребители при покупке пропитки по дереву, как выбрать, из чего состоят и чем отличаются пропитки разных типов? на что обратить внимание? Все подробности в записи нашей программы.