А в Израиле бензин – по 2 доллара! Но жителям Новосибирска от этого не легче

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-18T09:33:42+03:00

А в Израиле бензин – по 2 доллара! Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В Новосибирске дорожает бензин.

«На прошедшей неделе отмечено увеличение потребительских цен на все марки автомобильного бензина на 0,6-0,8% и на дизельное топливо на 0,2%», - подсчитал облстат.

Эксперты назвали и конкретные цены:

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41 до 41,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 44 до 45,20 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,90 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 46,40 до 49,85 рубля за 1 литр».

А сколько стоит топливо в других странах? Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов привел примеры. Где-то можно купить литр рублей за двенадцать, а где-то – за сто двадцать. А есть страны, где бензин и вовсе – дефицит.

Прокомментировал цены автообщественник Вячеслав Ашурков. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».