«Первый час – бесплатно. Продлевать будете?» - в Новосибирске заработала новая парковка

СЕГОДНЯ 04:03 2019-06-18T08:45:02+03:00

«Первый час – бесплатно. Продлевать будете?». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В Новосибирске появилась новая платная парковка.

«Рассчитана на 32 машино-места, в том числе три места для инвалидов. Режим работы — круглосуточно. Стоимость с 7.00 до 21.00 составляет 100 рублей в час, первый час — бесплатно. С 21.00 до 7.00 — стоянка бесплатно», - сообщает мэрия.

Заработала парковка 17 июня. Находится возле ДК «Прогресс» (Красный проспект, 167).

Будут ли водители пользоваться услугой? Куда пойдет прибыль? Эти и другие вопросы разбираем в эфире вместе с Вячеславом Ашурковым, возглавляющим областное отделение Федерация автовладельцев России.