6 Июнь 05:03 2019-06-18T07:13:03+03:00

Мальчик вместе с сестрой играл в в соседнем дворе, когда на него напала собака. Фото: соцсети.

Под Новосибирском ребенок погиб от укусов собаки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Под Новосибирском ребенок погиб от укусов собаки.

- В вечернее время во дворе по улице Осенняя рабочего поселка Коченево Новосибирской области находились дети без присмотра законных представителей. 4-летний потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая покусала ребенка, причинив ему множественные телесные повреждения, - сообщил об этом Следственный комитет.

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