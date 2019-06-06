Под Новосибирском ребенок погиб от укусов собаки
Животное напало на ребенка, когда тот упал с кучи песка. Все произошло на глазах его девятилетней сестры
Под Новосибирском ребенок погиб от укусов собаки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Под Новосибирском ребенок погиб от укусов собаки.
- В вечернее время во дворе по улице Осенняя рабочего поселка Коченево Новосибирской области находились дети без присмотра законных представителей. 4-летний потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая покусала ребенка, причинив ему множественные телесные повреждения, - сообщил об этом Следственный комитет.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Кого и как могут наказать? В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» прокомментировал юрист Сергей Егоров.