Новосибирская молодежь сбежалась на бесплатную раздачу одежды
Девушка объявила в Instagram, что раздаст свои вещи. Желающие разобрали десять пакетов за считанные минуты
Новосибирская молодежь сбежалась на бесплатную раздачу одежды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
«Кто нуждается в одежде, мы с сестрой готовы вам отдать!!! Наш размер 40-42 (s). Одежды ооочень много!!» - написала в Instagram блогер Анастасия Иванцова.
Девушка предупредила, что скоро объявит о месте раздачи.
«Пакетов будет 10! То есть 10 первых человек, которые придут, заберут по 1 пакету! Кто не успеет, не обижайтесь, пожалуйста. На всех у меня не хватит, к сожалению», - предупредила автор.
Ради эксперимента в гонке за призами решила участвовать и корреспондент «КП-Новосибирск». О том, что из этого вышло – в записи программы.