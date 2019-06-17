СЕГОДНЯ 04:47 2019-06-17T08:19:04+03:00

Наш пострел не везде поспел. Вещей корреспонденту не досталось. ФОТО: Анна ПАШАГИНА.

Новосибирская молодежь сбежалась на бесплатную раздачу одежды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Кто нуждается в одежде, мы с сестрой готовы вам отдать!!! Наш размер 40-42 (s). Одежды ооочень много!!» - написала в Instagram блогер Анастасия Иванцова.

Девушка предупредила, что скоро объявит о месте раздачи.

«Пакетов будет 10! То есть 10 первых человек, которые придут, заберут по 1 пакету! Кто не успеет, не обижайтесь, пожалуйста. На всех у меня не хватит, к сожалению», - предупредила автор.

Ради эксперимента в гонке за призами решила участвовать и корреспондент «КП-Новосибирск». О том, что из этого вышло – в записи программы.