2019-06-17T08:17:26+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«У меня грудь маленькая, подам в суд на «Ленинград»»

Группа «Ленинград» выпустила новый клип.Группа «Ленинград» выпустила новый клип.Фото: СОЦСЕТИ

Православных активистов возмутил новый клип Шнурова. Слушатели Радио «Комсомольская правда» с претензиями не согласны.

«У меня грудь маленькая, подам в суд на «Ленинград»» - слушатели не считают новый клип Шнурова оскорбительным. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Православные активисты считают, что новый клип «Ленинграда» - повод для уголовного дела. Ролик называется «i $uss».

«В названии видеоклипа употребляется имя, созвучное с именем Иисуса: используется религиозно почитаемый верующими узнаваемый образ Иисуса Христа. Есть пародия на богослужение – на речитатив, который при нем используется. Все это соединяется с туалетными сценами, со сценой рвоты, сценой употребления наркотиков», - написали авторы в своем заявлении. Адресовали его в Следственный комитет.

До этого активисты уже жаловались на скандальную группу. Причем, по разным поводам.

- Если взять историю предыдущую, когда можно было говорить о нецензурной брани в общественных местах, то теперь уже другая статья, - пояснил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» один из авторов обращения Иван Квасницкий.

Впрочем, и оскорбления от рокеров он чувствует не впервые.

- У него уже попытка была задеть верующих, - обвиняет он Шнурова.

А вот слушатели не увидели оскорбления в новом клипе. Во всяком случае, высказываясь в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», не поддержали авторов заявления.

- У меня вот грудь маленькая, пойду подам в суд на Ленинград» за клип, - написала на студийный WhatsApp радиослушательница по имени Виктория, подразумевая клип на эту тему.

Скачать передачу [mp3, 20.6 МБ]
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