2019-06-14T10:56:17+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Михайловская набережная - яркий пример реализации программы комфортная городская среда в Новосибирске»

Игорь Кудин в прямом эфире ответил на вопросы радиослушателей.Игорь Кудин в прямом эфире ответил на вопросы радиослушателей.

В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Валерьевичем Кудиным, председателем комиссии по городскому хозяйству, членом комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска

«Михайловская набережная - яркий пример реализации программы комфортная городская среда в Новосибирске»

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Как продвигается в Новосибирске проект «комфортная городская среда»? каким образом будут спасать город от пыли? и с чего начать, если жители хотят благоустроить свою дворовую территорию?

Все подробности в записи программы.

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