«Михайловская набережная - яркий пример реализации программы комфортная городская среда в Новосибирске»
В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Валерьевичем Кудиным, председателем комиссии по городскому хозяйству, членом комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска
«Михайловская набережная - яркий пример реализации программы комфортная городская среда в Новосибирске»
Как продвигается в Новосибирске проект «комфортная городская среда»? каким образом будут спасать город от пыли? и с чего начать, если жители хотят благоустроить свою дворовую территорию?
Все подробности в записи программы.