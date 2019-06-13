2019-06-13T11:14:46+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Нужна достойная команда» Новосибирские власти отказались от поддержки «Сибири» и создают новый футбольный клуб

Сможет ли ФК «Новосибирск» вернуть болельщиков на трибуны?Сможет ли ФК «Новосибирск» вернуть болельщиков на трибуны?

В программе «Говорит Новосибирск» рассуждаем, что ждёт новосибирского футбольного болельщика и поспособствует ли создание нового клуба к возрождению футбола в регионе?

«Нужна достойная команда» Новосибирские власти отказались от поддержки «Сибири» и создают новый футбольный клуб

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Правительство Новосибирской области создаёт новый футбольный клуб «Новосибирск». Финансовая поддержка «Сибири» прекращается

Такое решение было принято из-за неэффективного управления руководства клуба «Сибирь», который в минувшем сезоне вылетел из ФНЛ в ПФЛ. В ближайшее время новый клуб подаст заявку на участие в ПФЛ в следующем сезоне.

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