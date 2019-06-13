13 Июнь 05:16 2019-06-13T11:14:46+03:00

«Нужна достойная команда» Новосибирские власти отказались от поддержки «Сибири» и создают новый футбольный клуб 00:00 00:00

Правительство Новосибирской области создаёт новый футбольный клуб «Новосибирск». Финансовая поддержка «Сибири» прекращается

Такое решение было принято из-за неэффективного управления руководства клуба «Сибирь», который в минувшем сезоне вылетел из ФНЛ в ПФЛ. В ближайшее время новый клуб подаст заявку на участие в ПФЛ в следующем сезоне.