«Нужна достойная команда» Новосибирские власти отказались от поддержки «Сибири» и создают новый футбольный клуб
В программе «Говорит Новосибирск» рассуждаем, что ждёт новосибирского футбольного болельщика и поспособствует ли создание нового клуба к возрождению футбола в регионе?
«Нужна достойная команда» Новосибирские власти отказались от поддержки «Сибири» и создают новый футбольный клуб
Правительство Новосибирской области создаёт новый футбольный клуб «Новосибирск». Финансовая поддержка «Сибири» прекращается
Такое решение было принято из-за неэффективного управления руководства клуба «Сибирь», который в минувшем сезоне вылетел из ФНЛ в ПФЛ. В ближайшее время новый клуб подаст заявку на участие в ПФЛ в следующем сезоне.