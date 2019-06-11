Арт-фестиваль «Потепление»: 15 июня в Новосибирске впервые пройдёт День открытых дверей на ТЭЦ-5
Сибирская генерирующая компания устраивает арт-фестиваль «Потепление»
Арт-фестиваль «Потепление»: 15 июня в Новосибирске впервые пройдёт День открытых дверей на ТЭЦ-5
В преддверии фестиваля мы пообщались с Екатериной Терёшкиной, заместителем руководителя новосибирского филиала СГК.
Мероприятие пройдёт в стиле «Квартирник».
Местом для фестиваля выбрали площадку новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.
Для новосибирцев проведут экскурсии по производственным цехам ТЭЦ-5, будут организованы интерактивные площадки и мастерские, а также квесты, домашний лекторий и игры для детей. Вечером гостей фестиваля ждёт концертная программа. Хэдлайнерами праздника выступает группа «Ночные снайперы».
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЭКСКУРСИЙ:
-На территорию ТЭЦ-5 будут допускаться лица старше 6 лет;
-Дети до 16 лет смогут пойти на экскурсию только в сопровождении родителей или других совершеннолетних родственников;
-При себе обязательно нужно будет иметь паспорт или водительские права, для ребенка - свидетельство о рождении;
-Попасть на экскурсию можно будет в порядке живой очереди, которая будет формироваться перед главным входом ТЭЦ-5.