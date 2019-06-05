Прыжки с парашютом, волонтерство, историческая реконструкция – чем может заняться летом новосибирская молодежь
Дети, подростки и даже взрослые могут принять участие в патриотических мероприятиях. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Прыжки с парашютом, волонтерство, историческая реконструкция – чем может заняться летом новосибирская молодежь. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Волонтерские движения, военно-патриотические мероприятия - их в регионе много. Но если вы о них не знаете - слушайте программу Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
На вопросы отвечают директор Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Алла Данилевская, руководитель регионального отделения ДОСААФ Виталий Шадрин и руководитель Волонтерского корпуса Новосибирской области Анна Шубина.