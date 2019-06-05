СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-05T13:06:28+03:00

Гости студии рассказали о патриотическом воспитании в Новосибирской области.

Прыжки с парашютом, волонтерство, историческая реконструкция – чем может заняться летом новосибирская молодежь. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Волонтерские движения, военно-патриотические мероприятия - их в регионе много. Но если вы о них не знаете - слушайте программу Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

На вопросы отвечают директор Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Алла Данилевская, руководитель регионального отделения ДОСААФ Виталий Шадрин и руководитель Волонтерского корпуса Новосибирской области Анна Шубина.