2019-06-05T13:06:28+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Прыжки с парашютом, волонтерство, историческая реконструкция – чем может заняться летом новосибирская молодежь

Гости студии рассказали о патриотическом воспитании в Новосибирской области.Гости студии рассказали о патриотическом воспитании в Новосибирской области.

Дети, подростки и даже взрослые могут принять участие в патриотических мероприятиях. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

Прыжки с парашютом, волонтерство, историческая реконструкция – чем может заняться летом новосибирская молодежь. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Волонтерские движения, военно-патриотические мероприятия - их в регионе много. Но если вы о них не знаете - слушайте программу Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

На вопросы отвечают директор Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Алла Данилевская, руководитель регионального отделения ДОСААФ Виталий Шадрин и руководитель Волонтерского корпуса Новосибирской области Анна Шубина.

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