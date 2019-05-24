«Мир наш»: новосибирские путешественники продолжают кругосветку на автомобилях
На Радио «Комсомольская правда» Алексей Камерзанов рассказал, как проходил шестой этап экспедиции по странам Африки
«Мир наш»: новосибирские путешественники продолжают кругосветку на автомобилях
В рамках шестого этапа путешественники проехали из Танзании через Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Свазиленд, Лесото до ЮАР.
Алексей Камерзанов в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск.
Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.
Все подробности в записи программы.