«Партия доверит - пойду на выборы мэра»: о предстоящих выборах главы Новосибирска мы поговорили с Евгением Лебедевым
Гостем программы «Открытая трибуна» стал руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгений Лебедев
«Партия доверит - пойду на выборы мэра»: о предстоящих выборах главы Новосибирска мы поговорили с Евгением Лебедевым
В сентябре в Новосибирске состоятся выборы мэра. За последние месяцы сразу несколько известных людей заявили о своих политических амбициях.
О предстоящих выборах главы Новосибирска мы пообщаемся с руководителем фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгением Лебедевым.
Все подробности в записи программы.