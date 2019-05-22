СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-22T09:40:02+03:00

Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.

«Партия доверит - пойду на выборы мэра»: о предстоящих выборах главы Новосибирска мы поговорили с Евгением Лебедевым 00:00 00:00

В сентябре в Новосибирске состоятся выборы мэра. За последние месяцы сразу несколько известных людей заявили о своих политических амбициях.

О предстоящих выборах главы Новосибирска мы пообщаемся с руководителем фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгением Лебедевым.

Все подробности в записи программы.