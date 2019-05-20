«От хозяина собаки был запах алкоголя»: в Новосибирске продолжается суд о нападении на полицейского
В программе «Люди в погонах» мы пообщались с заместителем прокурора Ленинского района Новосибирска Павлом Павловичем Детко
«От хозяина собаки был запах алкоголя»: в Новосибирске продолжается суд о нападении на полицейского
В нашей студии о работе прокуратуры рассказали - старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин и зам. прокурора Ленинского района Павел Детко.
Все подробности в записи программы.