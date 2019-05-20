20 Май 06:03 2019-05-21T12:36:47+03:00

«От хозяина собаки был запах алкоголя»: в Новосибирске продолжается суд о нападении на полицейского 00:00 00:00

В нашей студии о работе прокуратуры рассказали - старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин и зам. прокурора Ленинского района Павел Детко.

Все подробности в записи программы.