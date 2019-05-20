2019-05-21T12:36:47+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«От хозяина собаки был запах алкоголя»: в Новосибирске продолжается суд о нападении на полицейского

Заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Павел Детко.Заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Павел Детко.

В программе «Люди в погонах» мы пообщались с заместителем прокурора Ленинского района Новосибирска Павлом Павловичем Детко

«От хозяина собаки был запах алкоголя»: в Новосибирске продолжается суд о нападении на полицейского

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В нашей студии о работе прокуратуры рассказали - старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин и зам. прокурора Ленинского района Павел Детко.

Все подробности в записи программы.

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