СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-21T08:28:15+03:00

Тонкий момент: застройщики Новосибирска готовятся к переходу к работе в новых условиях 00:00 00:00

Этим темам будет посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.

Все подробности в записи программы.