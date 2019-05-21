Тонкий момент: застройщики Новосибирска готовятся к переходу к работе в новых условиях
В программе «Рейтинг Николаева» мы поговорили о том, как застройщики готовятся к работе в новых условиях, каковы объёмы продаж, что будет с ценам на недвижимость в ближайший месяц?
Тонкий момент: застройщики Новосибирска готовятся к переходу к работе в новых условиях
Этим темам будет посвящён очередной выпуск программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда».
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком.
Все подробности в записи программы.