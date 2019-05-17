17 Май 06:33 2019-05-17T10:20:31+03:00

Пивная! Ещё кружечку: продажу алкоголя хотят ограничить в Новосибирске 00:00 00:00

Кольцовские депутаты предложили внести поправки в федеральные законы и запретить продажу алкоголя в Новосибирской области после 21 часа. Такую инициативу поддержали депутаты заксобрания НСО. Напомним, что сейчас продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 9 часов утра. Сократив время продажи на час, депутаты надеются сдвинуть с мёртвой точки проблему с выпивающими людьми у подъездов домов и в парках.