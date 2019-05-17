2019-05-17T10:20:31+03:00
Говорит Новосибирск
1
Денис ТАБАКОВ

Пивная! Ещё кружечку: продажу алкоголя хотят ограничить в Новосибирске

Сейчас в Новосибирске продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 9 часов утра.Сейчас в Новосибирске продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 9 часов утра.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В программе «Говорит Новосибирск» мы обсудили планы властей сократить время продажи алкоголя

Пивная! Ещё кружечку: продажу алкоголя хотят ограничить в Новосибирске

00:00
00:00

Кольцовские депутаты предложили внести поправки в федеральные законы и запретить продажу алкоголя в Новосибирской области после 21 часа. Такую инициативу поддержали депутаты заксобрания НСО. Напомним, что сейчас продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 9 часов утра. Сократив время продажи на час, депутаты надеются сдвинуть с мёртвой точки проблему с выпивающими людьми у подъездов домов и в парках.

Скачать передачу [mp3, 25.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
1

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Что будет, если ягуару дать коробку: на видео хищник превратился в котенка
Вся в маму: собачке Лены Лениной нарисовали прическу, как у хозяйки
Он сам туда залез: бельчонка застукали за воровством корма для попугаев
Погода в Новосибирске на день: 18 мая потеплеет до 21 градуса
Увидели полицейские: шестилетнего мальчика, пропавшего в Новосибирске, нашли
Ушел с детской площадки: в Новосибирске пропал 6-летний мальчик
«Ей не нужно прощение»: против педагога, велевшего мигрантке выучить русский, могут закрыть уголовное дело
Научат рукопашному бою и казачьей гимнастике: новосибирцев зовут на фестиваль традиционного воинского искусства
«Расслабляться рано»: Андрей Травников проконтролировал работу пожарных служб
Наркоман угрожал и кидался презервативами
Все как у людей: новосибирская художница показала смешные комиксы о белых медведях
Испытай себя и ты: в Новосибирске пройдет полумарафон «ЗаБег»
«Асфальт вздыбился»: на Петухова хлещет трехметровый коммунальный фонтан
«Прямо жестко горит»: в Ленинском районе возле школы полыхают дома
Ничего святого: новосибирские приставы начали сносить Церковь адвентистов седьмого дня
Два месяца тишины: поиском пропавшего в марте молодого новосибирца занялась полиция
СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды на сутки
Не надо было его подбирать! Волонтеры выкармливают 10-дневного зайчонка
«Я вам не курица»: пингвину не понравились русские туристы в Африке
Директора клиники им. Мешалкина уволили после скандала с госзакупками
«Странно, но мило»: новосибирцев озадачили ботинки с пришитой головой медведя