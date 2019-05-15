15 Май 06:03 2019-05-16T09:35:11+03:00

Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.

Расселение ветхого жилья: «Есть две рабочие модели, которые могут решить эту проблему в Новосибирске» 00:00 00:00

В Новосибирске до сих пор не снесены целые кварталы аварийных домов, которые строились как временное жильё ещё в военные годы прошлого века.

Как ведётся расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске, есть ли положительная динамика от работы программы «Реновация»?

На эту тему мы пообщались с руководителем фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгением Лебедевым.