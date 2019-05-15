Расселение ветхого жилья: «Есть две рабочие модели, которые могут решить эту проблему в Новосибирске»
Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.
В программе «Открытая трибуна» мы обсудили острую тему - расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске. Евгений Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете предлагает свою модель решения этой актуальной проблемы
Расселение ветхого жилья: «Есть две рабочие модели, которые могут решить эту проблему в Новосибирске»
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В Новосибирске до сих пор не снесены целые кварталы аварийных домов, которые строились как временное жильё ещё в военные годы прошлого века.
Как ведётся расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске, есть ли положительная динамика от работы программы «Реновация»?
На эту тему мы пообщались с руководителем фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгением Лебедевым.