2019-05-16T09:35:11+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Расселение ветхого жилья: «Есть две рабочие модели, которые могут решить эту проблему в Новосибирске»

Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.

В программе «Открытая трибуна» мы обсудили острую тему - расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске. Евгений Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете предлагает свою модель решения этой актуальной проблемы

Расселение ветхого жилья: «Есть две рабочие модели, которые могут решить эту проблему в Новосибирске»

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В Новосибирске до сих пор не снесены целые кварталы аварийных домов, которые строились как временное жильё ещё в военные годы прошлого века.

Как ведётся расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске, есть ли положительная динамика от работы программы «Реновация»?

На эту тему мы пообщались с руководителем фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгением Лебедевым.

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