13 Май 13:03 2019-05-15T13:25:41+03:00

«Зелёные» в Новосибирске становятся реальной политической силой 00:00 00:00

В конце апреля президент Путин утвердил критерии, по которым будет оцениваться эффективность работы губернаторов. В масштабе страны вопросы экологической ситуации вышли на первый план, и Новосибирск не исключение. С какими экологическими проблемами столкнулись сибиряки и какие надо решать в первую очередь об этом мы говорили с руководителем новосибирской организации партии «Зелёные» Игорем Украинцевым и депутатом Законодательного собрания области Дарьей Украинцевой.