2019-05-15T13:25:41+03:00
Картина дня - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

«Зелёные» в Новосибирске становятся реальной политической силой

В программе «Картина дня» мы пообщались с руководителем новосибирской партии «Зелёных» Игорем Украинцевым и депутатом заксобрания Новосибирской области Дарьей Украинцевой.В программе «Картина дня» мы пообщались с руководителем новосибирской партии «Зелёных» Игорем Украинцевым и депутатом заксобрания Новосибирской области Дарьей Украинцевой.

С какими экологическими проблемами столкнулись сибиряки и какие надо решать в первую очередь об этом мы говорили с руководителем новосибирской организации партии «Зелёные» Игорем Украинцевым и депутатом Законодательного собрания области Дарьей Украинцевой

«Зелёные» в Новосибирске становятся реальной политической силой

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В конце апреля президент Путин утвердил критерии, по которым будет оцениваться эффективность работы губернаторов. В масштабе страны вопросы экологической ситуации вышли на первый план, и Новосибирск не исключение. С какими экологическими проблемами столкнулись сибиряки и какие надо решать в первую очередь об этом мы говорили с руководителем новосибирской организации партии «Зелёные» Игорем Украинцевым и депутатом Законодательного собрания области Дарьей Украинцевой.

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