Выездная студия: в Новосибирске состоялась юбилейная XV Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»
Выездная студия «Комсомольской правда» пообщалась с организаторами и участниками выставки
Выездная студия: в Новосибирске состоялась юбилейная XV Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»
Цель Форума – поддержка глобальной междисциплинарной площадки для обмена лучшим опытом и практиками, расширение контактов и сотрудничества между российскими и зарубежными экспертными сообществами, представителями общественных и деловых кругов.
Все подробности слушайте в записи программы.