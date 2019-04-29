Трудовые семейные династии: в Новосибирске главными героями первомайского шествия станут трудовые династии
Центр патриотического воспитания Новосибирской области продолжает искать семейные династии
Трудовые семейные династии: в Новосибирске главными героями первомайского шествия станут трудовые династии
На Радио «Комсомольская правда» мы познакомились с трудовыми династиями Родиных-Горюновых-Антовых и Томиловых.
В нашей студии:
Галина Александровна Родина, представитель педагогической династии Родиных-Горюновых-Антовых.
Дмитрий Томилов, представитель трудовой династии Томиловых.
Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.
Центр патриотического воспитания Новосибирской области продолжает проект - «Трудовые семейные династии». Суть его - рассказать о сибирских семьях, где не менее трех поколений работают в одной и той же сфере - к примеру, учителями, врачами - и выявить самую долгую трудовую династию.
Чтобы убыстрить регистрацию заявок на участие в проекте, достаточно заглянуть на сайт www.patriotnso.org: на официальном портале вы найдете ответ на все вопросы об акции.