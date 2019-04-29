29 Апр 13:03 2019-04-30T10:02:57+03:00

Трудовые семейные династии: в Новосибирске главными героями первомайского шествия станут трудовые династии 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда» мы познакомились с трудовыми династиями Родиных-Горюновых-Антовых и Томиловых.

В нашей студии:

Галина Александровна Родина, представитель педагогической династии Родиных-Горюновых-Антовых.

Дмитрий Томилов, представитель трудовой династии Томиловых.

Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Центр патриотического воспитания Новосибирской области продолжает проект - «Трудовые семейные династии». Суть его - рассказать о сибирских семьях, где не менее трех поколений работают в одной и той же сфере - к примеру, учителями, врачами - и выявить самую долгую трудовую династию.

Чтобы убыстрить регистрацию заявок на участие в проекте, достаточно заглянуть на сайт www.patriotnso.org: на официальном портале вы найдете ответ на все вопросы об акции.