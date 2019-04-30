СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-30T07:29:09+03:00

Рынок на переломе: сколько домов в Новосибирске не смогут строится по новым правилам 00:00 00:00

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Готовьте свои вопросы по новостройкам!

Все подробности слушайте в записи программы.