2019-04-30T07:29:09+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Рынок на переломе: сколько домов в Новосибирске не смогут строится по новым правилам

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.

Готовы ли новосибирские застройщики к переходу на новые стандарты. Как изменятся цены и действительно ли число проблемных домов после 1 июля резко возрастёт. Об этом и не только в очередном выпуске «Рейтинга Николаева»

Рынок на переломе: сколько домов в Новосибирске не смогут строится по новым правилам

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Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Готовьте свои вопросы по новостройкам!

Все подробности слушайте в записи программы.

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