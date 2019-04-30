Рынок на переломе: сколько домов в Новосибирске не смогут строится по новым правилам
Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.
Готовы ли новосибирские застройщики к переходу на новые стандарты. Как изменятся цены и действительно ли число проблемных домов после 1 июля резко возрастёт. Об этом и не только в очередном выпуске «Рейтинга Николаева»
Рынок на переломе: сколько домов в Новосибирске не смогут строится по новым правилам
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Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам можно доверять, и как не стать обманутым дольщиком. Готовьте свои вопросы по новостройкам!
Все подробности слушайте в записи программы.