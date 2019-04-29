29 Апр 06:03 2019-04-29T15:04:39+03:00

Оксана Шелякина: «Клиника НИИТО это в первую очередь высококвалифицированные специалисты» 00:00 00:00

Спектр вопросов был весьма широким - от консультации до реабилитации. Мы поговорили о консолидированном лечении, о том, как частной компании удаётся работать в системе ОМС, об уникальных методах лечения.

Все подробности слушайте в записи программы.

Справка КП: Автономная Некоммерческая Организация «Клиника НИИТО» является современным многопрофильным медицинским учреждением с инновационной инфраструктурой. Клиника расположена в центре Новосибирска и имеет несколько филиалов.

АНО «Клиника НИИТО» оказывает специализированную медицинскую помощь по профилям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «урология», «гинекология», «хирургия», «онкология», «медицинская реабилитация» в амбулаторных и стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара. Одно из преимуществ клиники-консолидированное ведение пациента специалистами разных направлений. По профилям «травматология и ортопедия» и «урология» Клиника имеет государственное задание на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Имеются все необходимые лицензии.

Всего в клинике работает 204 врача, в т.ч. д.м.н., к.м.н., врачи высшей категории.