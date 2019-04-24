2019-04-24T19:44:28+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Михайловская набережная: «Почему немецкие деревья?! Почему не посадить нашу яблоню дичку!»

Ландшафтный дизайнер Наталья Высоцкая и скульптор Александр Редькин.Ландшафтный дизайнер Наталья Высоцкая и скульптор Александр Редькин.

В программе «Полезное радио» мы рассуждали, как решить проблему нехватки зеленых насаждений и каким образом произведения искусства могут повысить любовь к Новосибирску

Михайловская набережная: «Почему немецкие деревья?! Почему не посадить нашу яблоню дичку!»

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На Радио «Комсомольская правда » мы пообщались с ландшафтным дизайнером Натальей Высоцкой и скульптором, руководителем «Скульптурного центра» Александром Редькиным.

Как решить проблему нехватки зеленых насаждений по примеру глобальных городов Европы, почему памятники культуры необходимы современному городу, как произведения искусства могут повысить любовь к Новосибирску?

Все подробности слушайте в повторе программы.

Телефон компании «Авторские сады Натальи Высоцкой» - +7 952 933 31 29

Телефон «Скульптурного центра Александра Редькина» - +7 905 961 60 09

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