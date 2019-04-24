24 Апр 06:03 2019-04-24T19:44:28+03:00

Михайловская набережная: «Почему немецкие деревья?! Почему не посадить нашу яблоню дичку!» 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда » мы пообщались с ландшафтным дизайнером Натальей Высоцкой и скульптором, руководителем «Скульптурного центра» Александром Редькиным.

Как решить проблему нехватки зеленых насаждений по примеру глобальных городов Европы, почему памятники культуры необходимы современному городу, как произведения искусства могут повысить любовь к Новосибирску?

Все подробности слушайте в повторе программы.

Телефон компании «Авторские сады Натальи Высоцкой» - +7 952 933 31 29

Телефон «Скульптурного центра Александра Редькина» - +7 905 961 60 09