Михайловская набережная: «Почему немецкие деревья?! Почему не посадить нашу яблоню дичку!»
В программе «Полезное радио» мы рассуждали, как решить проблему нехватки зеленых насаждений и каким образом произведения искусства могут повысить любовь к Новосибирску
Михайловская набережная: «Почему немецкие деревья?! Почему не посадить нашу яблоню дичку!»
На Радио «Комсомольская правда » мы пообщались с ландшафтным дизайнером Натальей Высоцкой и скульптором, руководителем «Скульптурного центра» Александром Редькиным.
Как решить проблему нехватки зеленых насаждений по примеру глобальных городов Европы, почему памятники культуры необходимы современному городу, как произведения искусства могут повысить любовь к Новосибирску?
Все подробности слушайте в повторе программы.
Телефон компании «Авторские сады Натальи Высоцкой» - +7 952 933 31 29
Телефон «Скульптурного центра Александра Редькина» - +7 905 961 60 09