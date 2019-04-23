Евгений Лебедев ответил на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству Новосибирска

23 Апр 06:33 2019-04-24T19:44:28+03:00

Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Евгений Лебедев ответил на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству 00:00 00:00

В программе «Открытая трибуна» мы обсудили острую тему - жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирска.

Гостем программы стал руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгений Лебедев. Евгений Владимирович обозначил основной вектор необходимых перемен в этой области и ответил на вопросы наших радио слушателей.

Все подробности слушайте в записи программы.