2019-04-24T19:44:28+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Евгений Лебедев ответил на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству Новосибирска

Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Депутат горсовета от ЛДПР знает, как навести порядок в ЖКХ

Евгений Лебедев ответил на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству

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В программе «Открытая трибуна» мы обсудили острую тему - жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирска.

Гостем программы стал руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгений Лебедев. Евгений Владимирович обозначил основной вектор необходимых перемен в этой области и ответил на вопросы наших радио слушателей.

Все подробности слушайте в записи программы.

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