Евгений Лебедев ответил на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству Новосибирска
Депутат горсовета от ЛДПР знает, как навести порядок в ЖКХ
Евгений Лебедев ответил на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству
В программе «Открытая трибуна» мы обсудили острую тему - жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирска.
Гостем программы стал руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгений Лебедев. Евгений Владимирович обозначил основной вектор необходимых перемен в этой области и ответил на вопросы наших радио слушателей.
Все подробности слушайте в записи программы.