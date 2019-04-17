Как защитить свои права на дороге, как правильно оспорить претензий со стороны инспекторов ГИБДД?
Опытный автоюрист Денис Артёмов отвечает на вопросы радио слушателей
Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензий со стороны ГИБДД?
Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензий со стороны инспекторов ГИБДД? Что делать, когда не хватает юридических знаний?
Конечно же задавать вопрос профессионалам.
В программе «Полезное радио» опытный автоюрист Денис Артёмов рассказал, как избежать проблем в этом непростом деле.
Также наш эксперт проконсультировал по всему спектру ситуаций, связанных с нарушением прав автовладельцев.
Слушайте запись программы и будьте «вооружены».