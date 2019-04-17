2019-04-19T14:14:07+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Как защитить свои права на дороге, как правильно оспорить претензий со стороны инспекторов ГИБДД?

Денис Артёмов, юрист, учредитель и руководитель юридической фирма Артёмова.Денис Артёмов, юрист, учредитель и руководитель юридической фирма Артёмова.

Опытный автоюрист Денис Артёмов отвечает на вопросы радио слушателей

Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензий со стороны ГИБДД?

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Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензий со стороны инспекторов ГИБДД? Что делать, когда не хватает юридических знаний?

Конечно же задавать вопрос профессионалам.

В программе «Полезное радио» опытный автоюрист Денис Артёмов рассказал, как избежать проблем в этом непростом деле.

Также наш эксперт проконсультировал по всему спектру ситуаций, связанных с нарушением прав автовладельцев.

Слушайте запись программы и будьте «вооружены».

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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