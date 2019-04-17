17 Апр 06:03 2019-04-19T14:14:07+03:00

Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензий со стороны ГИБДД? 00:00 00:00

Как защитить свои права на дороге? Как правильно оспорить претензий со стороны инспекторов ГИБДД? Что делать, когда не хватает юридических знаний?

Конечно же задавать вопрос профессионалам.

В программе «Полезное радио» опытный автоюрист Денис Артёмов рассказал, как избежать проблем в этом непростом деле.

Также наш эксперт проконсультировал по всему спектру ситуаций, связанных с нарушением прав автовладельцев.

Слушайте запись программы и будьте «вооружены».