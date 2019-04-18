Почему Новосибирск накрывает облако пыли и есть ли выход из этой ситуации?
В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Титаренко, заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, членом комиссии по муниципальной собственности
Почему Новосибирск накрывает облако пыли и есть ли выход из этой ситуации?
Игорь Николаевич в прямом эфире ответил на злободневные вопросы: почему Новосибирск накрывает облако пыли, есть ли выход выход из ситуации, в каком состоянии находится городское хозяйство, как применение бурого угля сказывается на экологии Новосибирска?
Ответы на эти и многие другие вопросы в записи программы.