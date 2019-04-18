2019-04-19T11:38:30+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Почему Новосибирск накрывает облако пыли и есть ли выход из этой ситуации?

Игорь Титаренко, Депутат Совета депутатов города Новосибирска.Игорь Титаренко, Депутат Совета депутатов города Новосибирска.

В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Титаренко, заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, членом комиссии по муниципальной собственности

Почему Новосибирск накрывает облако пыли и есть ли выход из этой ситуации?

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Игорь Николаевич в прямом эфире ответил на злободневные вопросы: почему Новосибирск накрывает облако пыли, есть ли выход выход из ситуации, в каком состоянии находится городское хозяйство, как применение бурого угля сказывается на экологии Новосибирска?

Ответы на эти и многие другие вопросы в записи программы.

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Полезное радио - Новосибирск

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