18 Апр 06:03 2019-04-19T11:38:30+03:00

Почему Новосибирск накрывает облако пыли и есть ли выход из этой ситуации? 00:00 00:00

Игорь Николаевич в прямом эфире ответил на злободневные вопросы: почему Новосибирск накрывает облако пыли, есть ли выход выход из ситуации, в каком состоянии находится городское хозяйство, как применение бурого угля сказывается на экологии Новосибирска?

Ответы на эти и многие другие вопросы в записи программы.