12 Апр 06:03 2019-04-12T13:34:15+03:00

HoReCa.Siberia: в Новосибирске состоялась выставка сферы услуг, общественного питания и гостиничного хозяйства 00:00 00:00

В течении трёх дней, 10-12 апреля, на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходила выставка напитков, оборудования, товаров и услуг для предприятий общественного питания, индустрии гостеприимства и торговли. В рамках выставки прошли организованные региональным минпромторгом ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области «Сделано у нас», открытые чемпионаты Сибири по кулинарии и по пицце, а также конференция «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм».