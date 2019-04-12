2019-04-12T13:34:15+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

HoReCa.Siberia: в Новосибирске состоялась выставка сферы услуг, общественного питания и гостиничного хозяйства

В рамках выставки прошли организованные региональным минпромторгом ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области. Фото: vk.com/minpromtorgnsoВ рамках выставки прошли организованные региональным минпромторгом ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области. Фото: vk.com/minpromtorgnso

Нам удалось пообщаться с участниками выставки HoReCa.Siberia и Охота и Рыбалка. Об уникальных продуктах и услугах слушайте в записи программы

HoReCa.Siberia: в Новосибирске состоялась выставка сферы услуг, общественного питания и гостиничного хозяйства

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В течении трёх дней, 10-12 апреля, на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходила выставка напитков, оборудования, товаров и услуг для предприятий общественного питания, индустрии гостеприимства и торговли. В рамках выставки прошли организованные региональным минпромторгом ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области «Сделано у нас», открытые чемпионаты Сибири по кулинарии и по пицце, а также конференция «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм».

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Полезное радио - Новосибирск

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