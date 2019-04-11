По примеру Центрального округа: объединение администраций районов Новосибирска сэкономит сотни миллионов рублей
Руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
По примеру Центрального округа: объединение администраций районов Новосибирска сэкономит сотни миллионов рублей
Темой эфира стали - административная и жилищная реформа.
Евгений Владимирович обозначил основной вектор необходимых перемен в этой области и ответил на вопросы наших радио слушателей. Объединение администраций районов Новосибирска позволит сэкономят сотни миллионов рублей. Какие районы могут объединить? Все подробности в записи программы.