СЕГОДНЯ 06:03 2019-04-11T07:39:37+03:00

По примеру Центрального округа: объединение администраций районов Новосибирска сэкономит сотни миллионов рублей 00:00 00:00

Темой эфира стали - административная и жилищная реформа.

Евгений Владимирович обозначил основной вектор необходимых перемен в этой области и ответил на вопросы наших радио слушателей. Объединение администраций районов Новосибирска позволит сэкономят сотни миллионов рублей. Какие районы могут объединить? Все подробности в записи программы.