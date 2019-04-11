2019-04-11T07:39:37+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

По примеру Центрального округа: объединение администраций районов Новосибирска сэкономит сотни миллионов рублей

Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Руководитель фракции ЛДПР в новосибирском Горсовете Евгений Лебедев ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

По примеру Центрального округа: объединение администраций районов Новосибирска сэкономит сотни миллионов рублей

00:00
00:00

Темой эфира стали - административная и жилищная реформа.

Евгений Владимирович обозначил основной вектор необходимых перемен в этой области и ответил на вопросы наших радио слушателей. Объединение администраций районов Новосибирска позволит сэкономят сотни миллионов рублей. Какие районы могут объединить? Все подробности в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 21.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Одно лицо»: сестру Мити Фомина приняли за его маму
«В сериалах показывают, как правильно нанести увечья» - ЧП в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы
Андрей Травников рассказал в Казани о проекте «Академгородок 2.0»
Двухметровая стена огня: новосибирские пожарные сумели остановить пожар в 150 метрах от дач
«Нарушители будут съедены»: новосибирцев умилил суровый хаски, выглядывающий из машины
До двух лет лишения свободы: против подростков, которые снимали жертв на мобильный, возбудили уголовное дело
Верхом на волосе: новосибирец сделал крохотного Чижика-Пыжика из золота и попал в Книгу рекордов России
В Новосибирске пройдет выставка, посвященная Монстрации
Покушать не получилось: девочка пришла в пиццерию с украденной банковской картой
«Многозадачность. Мужчинам не понять»: успевающая болтать и краситься за рулем девушка рассмешила новосибирцев
Плохая игра: новосибирец подстроил угон своей «Камри», чтобы получить миллионную страховку
Опасность на каждом шагу: в Академгородке дети два года ходят в школу по теплотрассе
Дом треснул: в центре города здание с барами и бутиками пошло пугающими трещинами
Ночное рандеву: «Яндекс.Такси» и полицейская машина не поделили перекресток в Ленинском районе
В Новосибирске пропала девушка с волосами до талии