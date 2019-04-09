Городские технологии 2019: В Новосибирске состоялся IV Международный форум-выставка
В "Новосибирск Экспоцентр" состоялся четвёртый международный форум «Городские технологии-2019»
Городские технологии 2019: В Новосибирске состоялся IV Международный форум-выставка
«Городские технологии» - ежегодное международное событие, где встречаются представители власти, эксперты, предприниматели и инвесторы для поиска новых решений и разработок в области развития городов.
В форуме приняли участие: Роскосмос, Росатом, Российско-Сингапурский Деловой Совет, Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и другие.
«Комсомольская правда» пообщалась с организаторами и участниками масштабного события. Все подробности вы найдёте в записи программы.