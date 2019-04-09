9 Апр 06:03 2019-04-09T07:52:48+03:00

Задача Форума в 2019 году – поиск «умных технологий» и разработка механизмов их внедрения в городское хозяйство. Фото:www.novosibexpo.ru

Городские технологии 2019: В Новосибирске состоялся IV Международный форум-выставка 00:00 00:00

«Городские технологии» - ежегодное международное событие, где встречаются представители власти, эксперты, предприниматели и инвесторы для поиска новых решений и разработок в области развития городов.

В форуме приняли участие: Роскосмос, Росатом, Российско-Сингапурский Деловой Совет, Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и другие.

«Комсомольская правда» пообщалась с организаторами и участниками масштабного события. Все подробности вы найдёте в записи программы.