2019-04-09T07:52:48+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Городские технологии 2019: В Новосибирске состоялся IV Международный форум-выставка

Задача Форума в 2019 году – поиск «умных технологий» и разработка механизмов их внедрения в городское хозяйство. Фото:www.novosibexpo.ruЗадача Форума в 2019 году – поиск «умных технологий» и разработка механизмов их внедрения в городское хозяйство. Фото:www.novosibexpo.ru

В "Новосибирск Экспоцентр" состоялся четвёртый международный форум «Городские технологии-2019»

Городские технологии 2019: В Новосибирске состоялся IV Международный форум-выставка

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«Городские технологии» - ежегодное международное событие, где встречаются представители власти, эксперты, предприниматели и инвесторы для поиска новых решений и разработок в области развития городов.

В форуме приняли участие: Роскосмос, Росатом, Российско-Сингапурский Деловой Совет, Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и другие.

«Комсомольская правда» пообщалась с организаторами и участниками масштабного события. Все подробности вы найдёте в записи программы.

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Полезное радио - Новосибирск

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