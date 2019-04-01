Вдохновение Севера: ГК «Стрижи» построит в Новосибирске уникальный комплекс «Онега»
Игорь Юрьевич Белокобыльский, генеральный директор группы компаний «Стрижи» рассказал, как рождался новый проект и почему в концепцию проекта легла чарующая красота Русского Севера
Вдохновение Севера: ГК «Стрижи» построит в Новосибирске уникальный комплекс «Онега»
Русский Север – это одна из самых таинственных территорий нашей страны.
Сотни лет назад здесь, в суровых климатических условиях появился особый пласт русской культуры. Он дал нам множество плодов, среди которых – удивительная по своей красоте архитектура. «Онега» - это отражение Севера и его удивительной культуры. Здесь ты сможет создать свою личную историю и вдохновить на это других.