СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-01T11:46:10+03:00

Вдохновение Севера: ГК «Стрижи» построит в Новосибирске уникальный комплекс «Онега» 00:00 00:00

Русский Север – это одна из самых таинственных территорий нашей страны.

Сотни лет назад здесь, в суровых климатических условиях появился особый пласт русской культуры. Он дал нам множество плодов, среди которых – удивительная по своей красоте архитектура. «Онега» - это отражение Севера и его удивительной культуры. Здесь ты сможет создать свою личную историю и вдохновить на это других.