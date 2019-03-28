2019-03-29T08:30:58+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВАлександра БРУНЯ

Доступная медицина: как в современных условиях получить грамотную медицинскую помощь вовремя

Юлия Орлова, терапевт Регионального медико-диагностического центра и Александра Бруня, журналист «Комсомольской правды».Юлия Орлова, терапевт Регионального медико-диагностического центра и Александра Бруня, журналист «Комсомольской правды».

В программе «Полезное радио» Юля Орлова, терапевт Регионального медико-диагностического центра рассказала о том, как в современных условиях получить грамотную медицинскую помощь вовремя, и какую роль в этом может сыграть смартфон

Доступная медицина: как в современных условиях получить грамотную медицинскую помощь вовремя

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С момента принятия закона о телемедицине, которая дает возможность получать медицинскую помощь по интернету, прошло не так много времени, и в России, возможно, далеко не все успели оценить удобство и пользу от этого новшества. Хотя для такой большой страны, как наша, возможность проконсультироваться с опытным специалистом - это иногда вопрос жизни и смерти. Мы поговорили с Юлией Анатольевной Орловой, терапевтом Регионального медико-диагностического центра о том, как в современных условиях получить грамотную медицинскую помощь вовремя, и какую роль в этом может сыграть смартфон.

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Полезное радио - Новосибирск

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