28 Март 06:33 2019-03-29T08:30:58+03:00

Доступная медицина: как в современных условиях получить грамотную медицинскую помощь вовремя 00:00 00:00

С момента принятия закона о телемедицине, которая дает возможность получать медицинскую помощь по интернету, прошло не так много времени, и в России, возможно, далеко не все успели оценить удобство и пользу от этого новшества. Хотя для такой большой страны, как наша, возможность проконсультироваться с опытным специалистом - это иногда вопрос жизни и смерти. Мы поговорили с Юлией Анатольевной Орловой, терапевтом Регионального медико-диагностического центра о том, как в современных условиях получить грамотную медицинскую помощь вовремя, и какую роль в этом может сыграть смартфон.