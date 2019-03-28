2019-03-28T12:03:19+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Это не лень: Весной у детей снижается успешность, как помочь ребёнку?

Валентина Дегтярева, заслуженный врач России, невролог высшей категории, директора медицинского центра «Синеглазка».Валентина Дегтярева, заслуженный врач России, невролог высшей категории, директора медицинского центра «Синеглазка».

Валентина Георгиевна Дегтярёва, заслуженный врач России, невролог высшей категории, в нашей студии рассказала, о проблемах которые возникают у школьников в весенние месяцы и каким образом «Синеглазка» помогает справиться со «снижением успешности»

Это не лень: Весной у детей снижается успешность, как помочь ребёнку?

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Весенней порой, несмотря на тепло и первые лучи солнца, многие дети страдают от усталости и плохого настроения, у них снижается успеваемость в школе. Не всегда раздражительность и лень ребенка — признак капризов, это может быть проявлением весенней усталости, которая способствует снижению успешности ребёнка.

На что обратить особое внимание родителям? По каким признакам можно понять, что пора обратиться к врачу? Как восстановить здоровье ребенка? Каким образом происходят диагностика и лечение таких детей? На эти вопросы вы сможете найти ответы в записи эфира Радио «Комсомольская правда - Новосибирск» с участием невролога Валентины Дегтяревой, директора медицинского центра «Синеглазка».

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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