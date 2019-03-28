Это не лень: Весной у детей снижается успешность, как помочь ребёнку?
Валентина Георгиевна Дегтярёва, заслуженный врач России, невролог высшей категории, в нашей студии рассказала, о проблемах которые возникают у школьников в весенние месяцы и каким образом «Синеглазка» помогает справиться со «снижением успешности»
Это не лень: Весной у детей снижается успешность, как помочь ребёнку?
Весенней порой, несмотря на тепло и первые лучи солнца, многие дети страдают от усталости и плохого настроения, у них снижается успеваемость в школе. Не всегда раздражительность и лень ребенка — признак капризов, это может быть проявлением весенней усталости, которая способствует снижению успешности ребёнка.
На что обратить особое внимание родителям? По каким признакам можно понять, что пора обратиться к врачу? Как восстановить здоровье ребенка? Каким образом происходят диагностика и лечение таких детей? На эти вопросы вы сможете найти ответы в записи эфира Радио «Комсомольская правда - Новосибирск» с участием невролога Валентины Дегтяревой, директора медицинского центра «Синеглазка».