28 Март 06:03 2019-03-28T12:03:19+03:00

Это не лень: Весной у детей снижается успешность, как помочь ребёнку? 00:00 00:00

Весенней порой, несмотря на тепло и первые лучи солнца, многие дети страдают от усталости и плохого настроения, у них снижается успеваемость в школе. Не всегда раздражительность и лень ребенка — признак капризов, это может быть проявлением весенней усталости, которая способствует снижению успешности ребёнка.

На что обратить особое внимание родителям? По каким признакам можно понять, что пора обратиться к врачу? Как восстановить здоровье ребенка? Каким образом происходят диагностика и лечение таких детей? На эти вопросы вы сможете найти ответы в записи эфира Радио «Комсомольская правда - Новосибирск» с участием невролога Валентины Дегтяревой, директора медицинского центра «Синеглазка».