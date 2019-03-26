СЕГОДНЯ 04:03 2019-03-26T10:20:06+03:00

Блогер говорит, что пожаловался на водителя в ГИБДД.

«Город для водятлов» - новосибирский блогер выложил фото машины с «модными» номерами, которая припарковалась на тротуаре. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«В Новосибирске, видимо, в порядке вещей такой вариант парковки. Город для водятлов же у нас», - написал в соцсети новосибирский блогер Михаил Докукин.

«Интересно, а парковка на широком тротуаре - зло для пешехода однозначное, или просто охота поворчать?» - прокомментировал новосибирской автообщественник Вячеслав Ашурков.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» мы обсудили: предосудительно ли парковать машину на тротуаре, если фактически это не мешает пешеходам? Кстати, опрос в официальной группе радиостанции показал, что водителя осуждает 75% респондентов, тогда как 25% относятся к такой парковке лояльно. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».