Игорь Салов: Новосибирску нужен сити-менеджер, от прямых выборов мэра следует отказаться
В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Саловым, председателем комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Новосибирска, членом комиссии по градостроительству
Игорь Салов: Новосибирску нужен сити-менеджер, от прямых выборов мэра нужно отказаться
Игорь Дмитриевич в прямом эфире ответил на злободневные вопросы: о выборах мэра Новосибирска в один тур, продолжении Дзержинской линии метро, необходимости платных парковок и транспортных развязок в городе.
Все подробности в записи программы.