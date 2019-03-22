2019-03-25T10:29:00+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Игорь Салов: Новосибирску нужен сити-менеджер, от прямых выборов мэра следует отказаться

Игорь Салов, Депутат Совета депутатов города Новосибирска.Игорь Салов, Депутат Совета депутатов города Новосибирска.

В программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Саловым, председателем комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Новосибирска, членом комиссии по градостроительству

Игорь Салов: Новосибирску нужен сити-менеджер, от прямых выборов мэра нужно отказаться

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Игорь Дмитриевич в прямом эфире ответил на злободневные вопросы: о выборах мэра Новосибирска в один тур, продолжении Дзержинской линии метро, необходимости платных парковок и транспортных развязок в городе.

Все подробности в записи программы.

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