«Девушка в очках, я к вам обращаюсь» - председатель новосибирского Горсовета отчитал журналистку, не вставшую во время гимна
Журналистка не встала на сессии Горсовета во время гимна.Фото: СОЦСЕТИ
Дмитрий Асанцев говорит, что сделал бы такое замечание любому, кто не уважает символ государства. Сама девушка от вопросов уклоняется, но ее защищает директор. Подробности – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
«Девушка в очках, я к вам обращаюсь» - председатель новосибирского Горсовета отчитал журналистку, не вставшую во время гимна
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