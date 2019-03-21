2019-03-25T06:38:36+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Девушка в очках, я к вам обращаюсь» - председатель новосибирского Горсовета отчитал журналистку, не вставшую во время гимна

Журналистка не встала на сессии Горсовета во время гимна.Журналистка не встала на сессии Горсовета во время гимна.Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Асанцев говорит, что сделал бы такое замечание любому, кто не уважает символ государства. Сама девушка от вопросов уклоняется, но ее защищает директор. Подробности – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Девушка в очках, я к вам обращаюсь» - председатель новосибирского Горсовета отчитал журналистку, не вставшую во время гимна

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