15 Март 06:03 2019-03-20T10:17:38+03:00

Все дороги ведут в центр! Центральный округ - визитная карточка Новосибирска 00:00 00:00

В Железнодорожном районе расположены ДК имени Октябрьской революции, Дворец культуры железнодорожников, театр «Красный факел», областной театр кукол, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, государственный цирк, киноцентр «Победа», музей истории Железнодорожного района, музей «Сибирская береста», музей железнодорожного транспорта. Как развивается округ, в который входит три района? Легко ли жителям? Какие перспективы ждут округ об этом и другом мы говорили с Главой Центрального округа города Новосибирска Сергеем Ивановичем Канунниковым.