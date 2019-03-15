2019-03-20T10:17:38+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

Все дороги ведут в центр!

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Иванович Канунников.Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Иванович Канунников.

Центральный округ - визитная карточка мегаполиса. Район расположен на правом берегу реки Оби вдоль железнодорожной магистрали. Его население - составляет около 65 тысяч человек

Все дороги ведут в центр! Центральный округ - визитная карточка Новосибирска

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В Железнодорожном районе расположены ДК имени Октябрьской революции, Дворец культуры железнодорожников, театр «Красный факел», областной театр кукол, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, государственный цирк, киноцентр «Победа», музей истории Железнодорожного района, музей «Сибирская береста», музей железнодорожного транспорта. Как развивается округ, в который входит три района? Легко ли жителям? Какие перспективы ждут округ об этом и другом мы говорили с Главой Центрального округа города Новосибирска Сергеем Ивановичем Канунниковым.

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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