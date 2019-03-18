2019-03-18T12:36:54+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Полицейский вправе требовать компенсацию»: СКР признал, что в потасовке инвалида и участкового последний был прав

В конфликте между полицейским и инвалидом поставили точку. Фото: СОЦСЕТИ.В конфликте между полицейским и инвалидом поставили точку. Фото: СОЦСЕТИ.

В ведомстве закончилась доследственная проверка по громкому делу. Состава преступления в действиях офицера не обнаружено

«Полицейский вправе требовать компенсацию», - юрист рассказал, как может продолжиться история конфликта участкового и владельцев собаки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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