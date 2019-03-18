«Полицейский вправе требовать компенсацию»: СКР признал, что в потасовке инвалида и участкового последний был прав
В конфликте между полицейским и инвалидом поставили точку. Фото: СОЦСЕТИ.
В ведомстве закончилась доследственная проверка по громкому делу. Состава преступления в действиях офицера не обнаружено
«Полицейский вправе требовать компенсацию», - юрист рассказал, как может продолжиться история конфликта участкового и владельцев собаки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
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