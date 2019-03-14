2019-03-18T09:16:43+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

Кировский район Новосибирска: Миллиарды на промышленность и рабочие места

Андрей Выходцев — глава администрации Кировского района.Андрей Выходцев — глава администрации Кировского района.

Как рассказывает глава администрации района Андрей Выходцев, жители прикладывают немало усилий для благоустройства территории, создания комфортных условий для работы и жизни

Кировский район Новосибирска: Миллиарды на промышленность и рабочие места

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Кировский район Новосибирска, как и в прежние годы, остается одной из самых крупных промышленных площадок города. Достаточно посмотреть на карту района - промышленные предприятия расположены по всей территории, к ним добавляются малые и средние, где работают сибиряки. Если вы думаете, что они испытывают кризис и трудности, то ошибаетесь. Судя по притоку инвестиций, социальное самочувствие достаточно стабильное... Но не только этим живет район. Как рассказывает глава администрации района Андрей Выходцев, жители прикладывают немало усилий для благоустройства территории, создания комфортных условий для работы и жизни. Какие перспективы у района, который в следующем году отметит свое 50-летие? Об этом и другом вы узнаете, послушав программу «Мой любимый район» на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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