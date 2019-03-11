2019-03-18T08:48:17+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

Дзержинский район Новосибирска: Надежный щит России, район парков и новостроек

Сергей Николаевич Жиров - глава администрации Дзержинского района.Сергей Николаевич Жиров - глава администрации Дзержинского района.

Как рассказал на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» глава администрации Сергей Жиров, у района большой потенциал и возможности

Дзержинский район Новосибирска: Надежный щит России, район парков и новостроек

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С чем у жителей Новосибирска ассоциируется Дзержинский район? Правильно, с флагманом авиастроения - заводом имени В. П. Чкалова, оборонными предприятиями, парком «Березовая роща», метро... Но ведь это только то, что видно с первого взгляда. А район благополучно развивается, растут этажи новостроек. Как рассказал на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» глава администрации Сергей Жиров, у района большой потенциал и возможности. Что в ближайшее время ждет всех жителей и гостей города, узнаете из нашей программы «Мой любимый район».

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

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