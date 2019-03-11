11 Март 06:33 2019-03-18T08:48:17+03:00

Дзержинский район Новосибирска: Надежный щит России, район парков и новостроек 00:00 00:00

С чем у жителей Новосибирска ассоциируется Дзержинский район? Правильно, с флагманом авиастроения - заводом имени В. П. Чкалова, оборонными предприятиями, парком «Березовая роща», метро... Но ведь это только то, что видно с первого взгляда. А район благополучно развивается, растут этажи новостроек. Как рассказал на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» глава администрации Сергей Жиров, у района большой потенциал и возможности. Что в ближайшее время ждет всех жителей и гостей города, узнаете из нашей программы «Мой любимый район».