2019-03-14T08:50:49+03:00
Образование и работа
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирских студентов учат разоблачать обманщиков

Антон Тараканов ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Антон Тараканов ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Завкафедрой психологии НГТУ рассказал, как и где применяют свои навыки выпускники

Чем психолог отличается от шамана? На вопросы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответил Антон Тараканов, заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ

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Куда может пойти на работу молодой психолог? Насколько востребованы его умения? В прямом эфире на вопросы ведущего и радиослушателей ответил Антон Тараканов, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ.

Выпускники устраиваются и на работу в школы, и в силовые структуры, и в коммерческие компании. А навыки, которыми обладают молодые специалисты, пригодятся и в личной жизни. Хорошие психологи могут, например, разоблачать лжецов.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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