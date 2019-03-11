Новосибирских студентов учат разоблачать обманщиков

11 Март 06:03 2019-03-14T08:50:49+03:00

Чем психолог отличается от шамана? На вопросы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответил Антон Тараканов, заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ 00:00 00:00

Куда может пойти на работу молодой психолог? Насколько востребованы его умения? В прямом эфире на вопросы ведущего и радиослушателей ответил Антон Тараканов, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ.

Выпускники устраиваются и на работу в школы, и в силовые структуры, и в коммерческие компании. А навыки, которыми обладают молодые специалисты, пригодятся и в личной жизни. Хорошие психологи могут, например, разоблачать лжецов.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».