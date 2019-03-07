Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях?
Мы совершаем ошибки в разных областях жизни: кто-то на работе, кто-то дома, а кто-то — в сексе и выборе партнера. И, пожалуй, последняя ошибка, самая тяжелая с которой сталкиваются многие на жизненном пути
Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях?
Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях? Что делать, когда партнер становится родным, но пропадает сексуальное влечение к нему?
Мы обсудили эти вопросы в программе «Полезное радио» вместе с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым.