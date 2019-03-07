2019-03-07T11:04:21+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях?

Елена Харчева и Евгений Михайлов — специалисты медицинского центра «Анима».Елена Харчева и Евгений Михайлов — специалисты медицинского центра «Анима».

Мы совершаем ошибки в разных областях жизни: кто-то на работе, кто-то дома, а кто-то — в сексе и выборе партнера. И, пожалуй, последняя ошибка, самая тяжелая с которой сталкиваются многие на жизненном пути

Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях?

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Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях? Что делать, когда партнер становится родным, но пропадает сексуальное влечение к нему?

Мы обсудили эти вопросы в программе «Полезное радио» вместе с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым.

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: Как изменился сон сибиряков, можно ли выучить английский во сне и создадут ли таблетку, которая избавит нас от необходимости полжизни проводить в постели

В студии: Денис ТАБАКОВ
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