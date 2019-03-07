7 Март 06:03 2019-03-07T11:04:21+03:00

Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях? 00:00 00:00

Как достигнуть сексуальной совместимости? Почему со временем появляются трудности в отношениях? Что делать, когда партнер становится родным, но пропадает сексуальное влечение к нему?

Мы обсудили эти вопросы в программе «Полезное радио» вместе с нашими экспертами из медицинского центра психиатрии, психотерапии и психологии «Анима» – психологом-сексологом Еленой Харчевой и врачом-психотерапевтом Евгением Михайловым.