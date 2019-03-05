Цены от потолка: в Новосибирской области цены на газомоторное топливо выше чем с соседних регионах на 6 рублей
В Томске и Омске — 19 рублей, в Новосибирске — 25 рублей за литр
Цены от потолка: в Новосибирской области цены на газомоторное топливо выше чем с соседних регионах на 6 рублей
В Новосибирской области самый дорогой ГАЗ на автозаправках в России.
Почему такие высокие цены? Что происходит на рынке ГБО?
Также с 1 июля меняются правила регистрации газобаллонного оборудования.
Стоит ли из-за этого поторопиться и перевести свой автомобиль на газ? Сколько сейчас стоит газобаллонное оборудование, и в каких случаях его установка будет оправданным шагом?
Эти темы мы обсудили в программе «Говорит Новосибирск!». В качестве эксперта мы пригласили профессионала своего дела – руководителя новосибирской компании «Авто на газ» Геннадия Баянова.