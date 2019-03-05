5 Март 05:03 2019-03-05T09:18:53+03:00

Цены от потолка: в Новосибирской области цены на газомоторное топливо выше чем с соседних регионах на 6 рублей 00:00 00:00

В Новосибирской области самый дорогой ГАЗ на автозаправках в России.

Почему такие высокие цены? Что происходит на рынке ГБО?

Также с 1 июля меняются правила регистрации газобаллонного оборудования.

Стоит ли из-за этого поторопиться и перевести свой автомобиль на газ? Сколько сейчас стоит газобаллонное оборудование, и в каких случаях его установка будет оправданным шагом?

Эти темы мы обсудили в программе «Говорит Новосибирск!». В качестве эксперта мы пригласили профессионала своего дела – руководителя новосибирской компании «Авто на газ» Геннадия Баянова.