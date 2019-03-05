2019-03-05T09:18:53+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Цены от потолка: в Новосибирской области цены на газомоторное топливо выше чем с соседних регионах на 6 рублей

Геннадий Баянов: «Голубое топливо» сэкономит 1 рубль 30 копеек с каждого км пути.Геннадий Баянов: «Голубое топливо» сэкономит 1 рубль 30 копеек с каждого км пути.

В Томске и Омске — 19 рублей, в Новосибирске — 25 рублей за литр

Цены от потолка: в Новосибирской области цены на газомоторное топливо выше чем с соседних регионах на 6 рублей

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В Новосибирской области самый дорогой ГАЗ на автозаправках в России.

Почему такие высокие цены? Что происходит на рынке ГБО?

Также с 1 июля меняются правила регистрации газобаллонного оборудования.

Стоит ли из-за этого поторопиться и перевести свой автомобиль на газ? Сколько сейчас стоит газобаллонное оборудование, и в каких случаях его установка будет оправданным шагом?

Эти темы мы обсудили в программе «Говорит Новосибирск!». В качестве эксперта мы пригласили профессионала своего дела – руководителя новосибирской компании «Авто на газ» Геннадия Баянова.

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